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Futbol: Spor Toto 1. Lig

15.02.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği: 2 - Yılport Samsunspor: 2

Stat: Eryaman

Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Kapluhan

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan, Metehan Mert, Gökhan Gül (Dk. 90+4 İlker Karakaş), Muhammed Bayır, Tshibola, Grechyshkin, Barış Alıcı, Belyaev (Dk. 89 Arda Kızıldağ), LuaLua (Dk. 60 Rahmetullah Berişbek), Lima

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Alaaddin Okumuş (Dk. 80 Ensar Arslan), Yunus Emre Çift, Bateau, Soner Gönül, Hasan Kılıç (Dk. 46 Yasin Öztekin), Osman Çelik, Kayamba, Savicevic (Dk. 36 Cihan Kahraman), Fofana (Dk. 84 Melih Okutan), Tomane

Goller: Dk. 8 Barış Alıcı, Dk. 75 Metehan Mert (Gençlerbirliği), Dk. 10 Fofana, Dk. 90 Melih Okutan (Yılport Samsunspor)

Kırmızı kart: Dk. 86 Cihan Kahraman (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Ömürcan Artan (Gençlerbirliği), Dk. 67 Bateau (Yılport Samsunspor)

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği ile Yılport Samsunspor 2-2 berabere kaldı.

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Gençlerbirliği

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