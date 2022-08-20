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Futbol: Spor Toto 1. Lig

20.08.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor: 1 - Eyüpspor: 1

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Anıl Usta, Mehmet Akıncık

Samsunspor: Szumski, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu, Mücahit Albayrak, Osman Çelik (Dk. 70 Hasan Kılıç), Celil Yüksel (Dk. 75 Ali Ülgen), Harris, Boldrin (Dk. 70 Yusuf Emre Gültekin), Fofana (Dk. 90 Novikovas), Laura (Dk. 75 Ahmet Sağat)

Eyüpspor: Harun Tekin, Murat Uçar, Alpaslan Öztürk, Uğur Demirok, Berkan Emir, Badji (Dk. 90+2 Bekir Yılmaz), İbrahim Akdağ (Dk. 69 Ahmed Ildız), Sinan Kurt, Dibba (Dk. 82 Umut Bulut), Ezeh (Dk. 69 Ahmet Yazar), Emeka Eze

Goller: Dk. 21 Eze (Eyüpspor), Dk. 33 Laura (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 İbrahim Akdağ, Dk. 84 Uğur Demirok (Eyüpspor), Dk. 90 Hasan Kılıç (Yılport Samsunspor)

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Yılport Samsunspor, evinde Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.

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