Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Caner Ak, Muhammet Yumak, Mehmet Akıncık

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Ogün Bayrak, Gökhan Akkan, İbrahim Has, Mustafa Emre Can, Cisse (Dk. 68 Erol Can Akdağ), Bünyamin Yürür, Yahaya, Mata (Dk. 68 Bilal Başacıkoğlu-Dk. 82 Savic), Muhammed Demirci (Dk. 46 Süleyman Luş), Adeniyi

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak, Rahmi Salih Kaya, Erdi Dikmen, Yusuf Can Esendemir (Dk. 46 Ahmet İlhan Özek), Kubilay Aktaş (Dk. 69 Sami Satılmış), Metehan Yılmaz, Emircan Gürlük (Dk. 75 Muzaffer Kocaer), Şeref Özcan (Dk. 75 Safa Kınalı), Ali Dere, Ahmet Dereli (Dk. 86 Bertuğ Bayar)

Gol: Dk. 63 Ahmet İlhan Özek (Altınordu)

Kırmızı kart: Dk. 31 Mustafa Emre Can (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Kubilay Aktaş, Dk. 90+2 Sami Satılmış (Altınordu), Dk. 13 Cisse (Tuzlaspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Altınordu, konuk olduğu Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti.