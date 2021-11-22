YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

22.11.2021 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligin 13. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı - Bereket Sigorta Ümraniyespor, haftayı lider bitirdi

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 13. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Eyüpspor, sahasında Yılport Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.

Ligde haftayı maç yapmadan geçen Bereket Sigorta Ümraniyespor, MKE Ankaragücü'nün deplasmanda Altaş Denizlispor'a yenilmesiyle liderlik koltuğuna oturdu.

Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beypiliç Boluspor: 3-2

NasaDoge Menemenspor-Balıkesirspor: 2-1

Gençlerbirliği-Tuzlaspor: 0-1

Bursaspor-İstanbulspor: 2-4

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Kocaelispor: 1-0

Altaş Denizlispor-Ankara Keçiörengücü: 2-1

Adanaspor-MKE Ankaragücü: 1-0

Manisa FK-Altınordu: 1-0

Eyüpspor-Yılport Samsunspor: 2-2

- Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR1283121714272.MKE ANKARAGÜCÜ1383222913273.EYÜPSPOR1383223158274.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR13814211011255.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR1281320137256.TUZLASPOR1262414104207.KOCAELİSPOR1262412120208.İSTANBULSPOR1261521174199.ADANASPOR135351617-11810.YILPORT SAMSUNSPOR124441718-11611.BURSASPOR124261719-21412.ALTAŞ DENİZLİSPOR124261217-51413.NASADOGE MENEMENSPOR124261622-61414.GENÇLERBİRLİĞİ124261219-71415.BEYPİLİÇ BOLUSPOR123451314-11316.MANİSA134181521-61317.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ123181118-71018.ALTINORDU133191326-131019.BALIKESİRSPOR122010921-126- 14. hafta

Spor Toto 1. Lig'de 14. hafta maçlarının programı şöyle:

26 Kasım Cuma:

20.00 Balıkesirspor-Manisa FK (Balıkesir Atatürk)

20.00 Gençlerbirliği-Bursaspor (Eryaman)

27 Kasım Cumartesi:

13.30 İstanbulspor-Altaş Denizlispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13.30 Kocaelispor-NasaDoge Menemenspor (Kocaeli)

16.00 Beypiliç Boluspor-Eyüpspor (Bolu Atatürk)

19.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

28 Kasım Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Aktepe)

19.00 Altınordu-MKE Ankaragücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)

29 Kasım Pazartesi:

20.00 Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vefa)

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
Mobiltel, 18-19 Kasım’da halka arz oluyorMobiltel, 18-19 Kasım’da halka arz oluyor

İstanbul Namaz Vakitleri 22 Kasım Pazartesi

İmsak
06:23
Sabah
07:53
Öğle
12:55
İkindi
15:25
Akşam
17:48
Yatsı
19:12

İstanbul Nöbetçi Eczaneler22 Kasım Pazartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de yoğun bakımda tedavi altına alındı

Sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de yoğun bakımda tedavi altına alındı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Adana'da düğünde çıkan silahlı kavgada 2’si çocuk 10 kişi yaralandı

Adana'da düğünde çıkan silahlı kavgada 2’si çocuk 10 kişi yaralandı

Hatay'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu

Hatay'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu

Vefat eden AK Parti'li İmran Kılıç'ın ailesine taziye ziyareti

Vefat eden AK Parti'li İmran Kılıç'ın ailesine taziye ziyareti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.