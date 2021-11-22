Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 13. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Eyüpspor, sahasında Yılport Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.

Ligde haftayı maç yapmadan geçen Bereket Sigorta Ümraniyespor, MKE Ankaragücü'nün deplasmanda Altaş Denizlispor'a yenilmesiyle liderlik koltuğuna oturdu.

Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beypiliç Boluspor: 3-2

NasaDoge Menemenspor-Balıkesirspor: 2-1

Gençlerbirliği-Tuzlaspor: 0-1

Bursaspor-İstanbulspor: 2-4

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Kocaelispor: 1-0

Altaş Denizlispor-Ankara Keçiörengücü: 2-1

Adanaspor-MKE Ankaragücü: 1-0

Manisa FK-Altınordu: 1-0

Eyüpspor-Yılport Samsunspor: 2-2

- Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR1283121714272.MKE ANKARAGÜCÜ1383222913273.EYÜPSPOR1383223158274.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR13814211011255.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR1281320137256.TUZLASPOR1262414104207.KOCAELİSPOR1262412120208.İSTANBULSPOR1261521174199.ADANASPOR135351617-11810.YILPORT SAMSUNSPOR124441718-11611.BURSASPOR124261719-21412.ALTAŞ DENİZLİSPOR124261217-51413.NASADOGE MENEMENSPOR124261622-61414.GENÇLERBİRLİĞİ124261219-71415.BEYPİLİÇ BOLUSPOR123451314-11316.MANİSA134181521-61317.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ123181118-71018.ALTINORDU133191326-131019.BALIKESİRSPOR122010921-126- 14. hafta

Spor Toto 1. Lig'de 14. hafta maçlarının programı şöyle:

26 Kasım Cuma:

20.00 Balıkesirspor-Manisa FK (Balıkesir Atatürk)

20.00 Gençlerbirliği-Bursaspor (Eryaman)

27 Kasım Cumartesi:

13.30 İstanbulspor-Altaş Denizlispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13.30 Kocaelispor-NasaDoge Menemenspor (Kocaeli)

16.00 Beypiliç Boluspor-Eyüpspor (Bolu Atatürk)

19.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

28 Kasım Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Aktepe)

19.00 Altınordu-MKE Ankaragücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)

29 Kasım Pazartesi:

20.00 Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vefa)



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