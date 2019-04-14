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Futbol: Spor Toto Süper Lig

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 18:21 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Serkan Çınar, Candaş Elbil, Deniz Caner Özaral

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Mina, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Ahmet Ildiz (Dk. 67 Aleksic), Bifouma, Guilherme (Dk. 46 Donald), Adem Büyük (Dk. 61 Ömer Şişmanoğlu), Kamara

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Caulker, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Ozan Tufan, Djalma Campos (Dk. 90+2 Hasan Ayaroğlu), Villafanez (Dk. 89 Taha Yalçıner), Junior Fernandes (Dk. 72 Sackey)

Goller: Dk. 6 Adem Büyük (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 12 Junior Fermandes (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 33 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor), Dk 82 Erkan Kaş (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+7 Villafanez, Dk. 50 Baiano, Dk. 87 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 85 Murat Yıldırım (Evkur Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor- Aytemiz Alanyaspor karşılaşması, 1-1 eşitlikte tamamlandı.

47. dakikada ceza sahası içinde Bifouma'nın şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

65. dakikada Villafanez'in ceza sahasında vuruşunda, kaleci Farnolle'nin çeldiği top kornere çıktı.

80. dakikada Kamara'nın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Bifouma'nın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

82. dakikada Evkur Yeni Malatyasporlu oyuncu Erkan Kaş, hakeme yönelik sözlerinden dolayı, dördüncü hakemin uyarısıyla direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

85. dakikada kaleci Farnolle ile karşı karşıya kalan Efecan Karaca, müsait durumda kötü bir vuruş yaparak topu yandan auta attı.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

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