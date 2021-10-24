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Futbol: Spor Toto Süper Lig

24.10.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demir Grup Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Bilal Gölen

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Hakan Arslan, Gradel, Kayode, Henrique, Yatabare

Adana Demirspor: Ferhat Kaplan, Svensson, Samet Akaydın, Simon Deli, Rassoul, Sinan Kurt, Stambouli, Yunus Akgün, Bjarnason, Vargas, Balotelli

Gol: Dk. 7 Gradel (Sivasspor)

SİVAS (AA) - Süper Lig'in 10. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor mücadelesinin ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

5. dakikada Gradel'in sağdan kullandığı kornerde, ceza sahası içinde Yatabare'nin kafa vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.

7. dakikada Sivasspor öne geçti. Erdoğan Yeşilyurt'un pasıyla topla buluşan Gradel'in ceza alanı dışı sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen filelere gitti: 1-0.

31. dakikada konuk ekip tehlikeli geldi. Orta alandan gönderilen uzun topta rakip defansın arkasına sarkan Balotelli'nin vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural mutlak bir golü önledi.

38. dakikada Balotelli'nin sol çaprazdan kullandığı frikikte top baraja çarparak kornere çıktı.

42. dakikada Kayode'nin sağ kanattan altıpasa doğru yerden sert gönderdiği topu, rakip defans oyuncuları son anda araya girerek uzaklaştırdı.

Sivasspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

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