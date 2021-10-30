Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Ribeiro, Traore, Lobjanidze, Boudjemaa, El Kaabi, Diouf

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Umut Meraş, Necip Uysal, Atiba, Ghezzal, Teixeira, Larin, Batshuayi (Dk. 24 Kenan Karaman)

Gol: Dk. 6 Lobjanidze (Atakaş Hatayspor)

Sarı kart: Dk. 45 Teixeira (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

6. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan El Kaabi, kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldı. El Kaabi'nin vuruşunda top savunmaya, ardından tekrar kendisine çarparak kaleye yöneldi. Çizgide topa dokunan Lobjanidze, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

12. dakikada kullanılan korner atışında ceza sahası içinde Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top Boudjemaa'nın önünde kaldı. Boudjemaa'nın çektiği sert şutta top az farkla auta çıktı.

14. dakikada Beşiktaş’ın atağında ceza sahası önünde topla buluşan Atiba'nın çektiği şutta, kaleci Munir gole izin vermedi.

17. dakikada ev sahibi takımın geliştirdiği atakta Lobjanidze'nin uzaktan şutunda, top savunmaya çarparak kornere çıktı.

31. dakikada sol kanattan Ghezzal'ın savunmayı çalımlayarak ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta, kaleci Munir topu kornere çeldi.

45+3. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kenan Karaman'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

45+5. dakikada Montero'nın hatalı pasında topu alan El Kaabi'nin pasında Traore meşin yuvarlakla buluştu. Traore'nin şutunda top auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Atakaş Hatayspor 1-0 önde tamamladı.



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