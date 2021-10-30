Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Serdar Gürler, Oğulcan Ülgün, Soner Dikmen, Bytyqi, Cikalleshi, Çekiçi

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Kim, Tisserand, Szalai, Gustavo, Zajc, Nazım Sangare (Dk. 40 Novak), Ferdi Kadıoğlu, Valencia, Pelkas (Dk. 40 İrfan Can Kahveci), Rossi (Dk. 40 Serdar Dursun)

Goller: Dk. 2 Soner Dikmen, Dk. 10 Abdülkerim Bardakçı (İttifak Holding Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

2. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Skubic'in sağ kanatta ceza sahasına kestiği ortada, Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırdığı top, ceza yayı üzerinde Soner Dikmen'de kaldı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-0

10. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı ikiye çıkardı. Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşunda, arka direkte topa yükselen Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0

33. dakikada Çekiçi'nin ortasında, ceza sahası içinde topu kontrol eden Cikalleshi'nin vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

38. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortasında, Pelkas'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve yeşil-beyazlı ekip soyunma odasına 2-0 üstün girdi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz