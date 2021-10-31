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Futbol: Spor Toto Süper Lig

31.10.2021 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aytemiz Alanyaspor: 2 - Göztepe: 2

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Samet Çiçek

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Mevlja, Milunovic, Tayfur Bingöl, Umut Güneş (Dk. 80 Candeias), Fatih Aksoy (Dk. 66 Efkan Bekiroğlu), Efecan Karaca, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou (Dk. 72 Babacar)

Göztepe: İrfan Can Ağribayat, Atakan Rıdvan Çankaya, Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Murat Paluli (Dk. 86 Kerim Alıcı), Burekovic (Dk. 46 Berkan Emir), Yalçın Kayan (Dk. 60 Tijanic), Obinna, Soner Aydoğdu, Ndiaye (Dk. 46 Lourency), Jahovic (Dk. 90+2 Ideye)

Goller: Dk. 3 Davidson, Dk. 89 Milunovic, (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 62 Tijanic, Dk. 78 Lourency (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 16 Obinna, Dk. 28 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 32 Murat Paluli, Dk. 44 Burekovic, Dk. 55 İrfan Can Eğribayat, Dk. 57 Soner Aydoğdu (Göztepe), Dk. 46 Fatih Aksoy, Dk. 67 Diedhiou, Dk. 90+9 Davidson (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Göztepe maçı 2-2 berabere sona erdi.

53. dakikada Göztepe'nin sol kanattan gelişen atağında Berkan Emir, ceza sası içine Lourency'e çıkardı. Yüzünü kaleye dönen bu futbolcunun köşeye göndermek istediği topu, kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede kontrol etti.

62. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Sol kanttan gelişen atakta Lourency topla, rakibini ceza sahası içinde geçerek ortasını yaptı. Tijanic'in dokunduğu top ağlarla buluştu: 1-1

78. dakikada Göztepe öne geçti. Obinna'nın orta alanda gelişine vurduğu topu Milunovic, kafayla kalecisine vermek istedi. Meşin yuvarlak kısa düşerken Lourency ve kaleci Serkan topa aynı anda hamle yaptı. Rakibinden önce kafa vuruşunu yapan Göztepeli futbolcu topu ağlarla buluşturdu: 1-2

88. dakikada ceza sahası içinde Efecan Karaca'nın kısa pasında Emre Akbaba'nın penaltı noktasına yakın bölgedeki vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat çıkardı. Geri dönen topu Juanfran tekrar ortaladı. Emre Akbaba bir kez daha kaleye şutunu gönderdi. Kaleci İrfan Can Eğribayat bunu da çıkardı.

89. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Candeias'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Milunovic'in kafa vuruşunda top rakip oyunculardan sekerek ağlarla buluştu: 2-2

Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

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