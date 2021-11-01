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Futbol: Spor Toto Süper Lig

01.11.2021 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir: 2 - Adana Demirspor: 1

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Candaş Elbil

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Epureanu (Dk. 46 Duarte), Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 84 Lima), Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci (Dk. 65 Aleksic), Visa, Berkay Özcan (Dk. 65 Gulbrandsen), Chadli (Dk. 78 Deniz Türüç), Okaka

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Deli, Rassoul, Sinan Kurt, Stambouli, Yunus Akgün, Bjarnason (Dk. 68 Gökhan İnler), Vargas (Dk. 79 Ezeh), Assombalonga (Dk. 68 Balotelli)

Goller: Dk. 60 Assombalonga (Penaltıdan) (Adana Demirspor), Dk. 71 Chadli, Dk. 90+2 Visca (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 41 Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir), Dk. 90+7 Gökhan İnler (Adana Demirspor)

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynadığı maçta Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

58. dakikada Volkan Babacan elinden topu kaçırdı. Yunus Akgün ile girdiği mücadelede Yunus yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. 60. dakikada penaltı atışını kullanan Assombalonga topu ve kaleci Volkan'ı ayrı köşelere gönderdi: 0-1.

71. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Sol kanattan ceza sahasına giren Hasan Ali Kaldırım'ın altı pas önüne çevirdiği topa Chadli kayarak vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1.

76. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Visca geçti. Visca'nın penaltı noktası üzerine yerden gönderdiği topa Aleksic gelişine vurdu, kaleci Muric köşeye giden topu son anda kornere çeldi.

81. dakikada Okaka'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Aleksic, dönerek sert vurdu, kaleci Muric topu kornere gönderdi.

88. dakikada Adana Demirspor ceza sahasında Aleksic ile Deli arasında ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrasında VAR'dan hakem Arda Kardeşler'e uyarı geldi. Pozisyonu izleyen Arda Kardeşler 90. dakikada penaltı kararını verdi. 90+2. dakikada penaltı atışını kullanan Visca topu ağlara gönderdi: 2-1.

Mücadele, ev sahibi takımın 2-1 galibiyetiyle sona erdi.

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