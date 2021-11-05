Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Djokoviç, Baiano, Sabo, Boldrin, Boyd, Pohjanpalo

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Efkan Bekiroğlu, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Candeias, Babacar

Gol: Dk.11 Selim Ay (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk.25 Holmen (Çaykur Rizespor)

RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde, Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

5. dakikada Candeias'ın sağdan ceza yayı üzerine ortasında, Efkan Bekiroğlu'nun yere inmeden vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

11. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol taraftan kazanılan faul atışında Boldrin'in ceza sahası içerisi arka direğe ortasında, Selim Ay'ın kafa vuruşunda top yerden sekerek filelere gitti: 1-0

26. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ceza sahası içerisine ortasında savunmadan seken topa Boldrin'in penaltı noktasında şutunda, bir kez daha savunmaya çarpan meşin yuvarlak yan direğe vurarak kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, yeşil-mavili ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



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