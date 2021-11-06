Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, İbrahim Bozbey

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Haddadi, Mustafa Eskihellaç, Aabid, Ndong, Karim Hafez, Mounir, Adem Büyük, Tetteh

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Visca, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Chadli, Okaka

Gol: Dk. 39 Tolga Ciğerci (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Ndong ve Adem Büyük (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

2. dakikada Visca'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Berkay Özcan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

14. dakikada ceza sahasında Ömer Ali Şahiner'in pasında topla buluşan Visca'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

21. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tetteh'in sert şutunda, meşin yuvarlak Ndayishimiye çarparak kornere gitti.

25. dakikada sağ kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca'nın pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Okaka'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

30. dakikada Tetteh'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Adem Büyük'ün açısını düzelttikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

38. dakikada Mounir'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Tetteh'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

39. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Chadli'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin vuruşunda, savunmadaki Hafez'e de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



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