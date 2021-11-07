Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak Bekaroğlu (Dk. 25 Adnan Uğur), Zukanovic, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz, Ahmed Musa (Dk. 79 Balkovec), Borini, Karamoh (Dk. 46 Benatia-Dk. 68 Bertollaci), Pesic

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Cicalda (Dk. 79 Morutan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 79 Barış Alper Yılmaz), Emre Kılınç (Dk. 70 Feghouli), Babel (Dk. 79 Diagne), Halil Dervişoğlu (Dk. 63 Mustafa Muhammed)

Goller: Dk. 69 Bertolacci (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 88 Mustafa Muhammed (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 36 Pesic, Dk. 69 Bertollaci, Dk. 78 Biglia, Dk. 82 Jimmy Durmaz, Dk. 83 Caner Erkin, Dk. 90+2 Adnan Uğur (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 47 Berkan Kutlu, Dk. 65 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 90+4 Nelsson (Galatasaray)

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

67. dakikada Mustafa Muhammed'in ceza sahasının sol çaprazında çektiği şutta, kaleci Viviano topu kontrol etti.

69. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Savunmada Emre Kılınç'ın hatalı pasında Borini topu ceza sahası önündeki Bertolacci'ye bıraktı. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti.

74. dakikada Babel'in ceza sahası dışında sol çaprazdan attığı sert şutta, top üst direkten oyun alanına döndü.

88. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Diagne'nin pasıyla ceza sahasına sokulan Feghouli yerde kalırken, oluşan karambolde Mustafa Muhammed önünde bulduğu topu filelere göndererek skoru 1-1 yaptı.

90. dakikada hızlı gelişen VavaCars Fatih Karagümrük atağında, savunmanın arkasına atılan pasla ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Pesic'in yerden vuruşunda Muslera yatarak topu kontrol etti.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.



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