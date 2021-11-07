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Futbol: Spor Toto Süper Lig

07.11.2021 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe: 0 - Yukatel Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Berke Özer, Szalai, Min-jae, Tiserand, Zajc, Mert Hakan Yandaş, Nazım Sangare, Ferdi Kadıoğlu, Meyer, İrfan Can Kahveci, Berisha

Yukatel Kayserispor: Lung, Ramazan Civelek, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim Akdağ, Campanharo, Emrah Başsan, Kemen, Thiam, Gavranovic

Gol: Dk. 39 Kolovetsios (Yukatel Kayserispor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

7. dakikada Thiam'ın savunma arkası pasına hareketlenen Gavranovic, kaleci Berke ve savunmacı Min-jae'nin anlaşmazlığından faydalanarak topla buluştu. Meşin yuvarlağı ayağından açan Gavranovic'in dar açıdan şutunda top yan filelerde kaldı.

25. dakikada Emrah Başsan'ın rakip yarı sahanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasının gerisinden Kemen'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

32. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. 33. dakikada topun başına geçen İrfan Can'ın şutunda top direkten oyun alanına geldi.

39. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Hücum yönünün sağından Emrah Başsan'ın kullandığı köşe vuruşunda altıpas içinde Berke ve Tisserand'ın yükseldiği top aşarak kale direğinin içine çarptı. Atağında devamında meşin yuvarlağı önünde bulan Kolovetsios boş kaleye topu gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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