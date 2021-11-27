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Futbol: Spor Toto Süper Lig

27.11.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fraport TAV Antalyaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Antalya

Hakemler: Ali Şansalan, Erdinç Sezertam, Murat Tuğberk Curbay

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Poli, Fredy, Güray Vural, Amilton, Doğukan Sinik, Mukairu

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Mevlja, Awaziem, Fatih Aksoy, Tayfur Bingöl, Efkan Bekiroğlu, Candeias, Juanfran, Emre Akbaba, Davidson, Babacar

Gol: Dk. 40 Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 35 Awaziem (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

20. dakikada Davidson'un ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı.

32. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Doğukan Sinik'in şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

40. dakikada Antalyaspor öne geçti. Poli'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bünyamin Balcı, meşin yuvarlağı kaleci Marafona'nın sağından ağlarla buluşturdu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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