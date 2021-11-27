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Futbol: Spor Toto Süper Lig

27.11.2021 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor: 1 - Yukatel Kayserispor: 0

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Çimen

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Dokovic, Sabo (Dk. 84 Alper Potuk), Umar (Dk. 90+3 Dabo), Boldrin, Boyd (Dk. 73 Deniz Hümmet), Pohjanpalo (Dk. 73 Yasin Pehlivan)

Yukatel Kayserispor: Lung, Carole (Dk. 73 Yasir Subaşı), Kolovetsios, Hosseini, Onur Bulut, İbrahim Akdağ (Dk. 56 Mane), Campanharo, Kemen, Mustafa Pektemek (Dk. 57 Gökhan Sazdağı), İlhan Parlak (Dk. 80 Ramazan Civelek), Gavranovic

Gol: Dk. 48 Selim Ay (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 86 Mane (Yukatel Kayserispor)

RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, sahasında Yukatel Kayserispor'u 1-0 yendi.

48. dakikada sol taraftan kazanılan faul atışında Boldrin'in ceza sahası içerisine ortasında, arka direkte iyi yükselen Selim Ay'ın kafa vuruşunda, top kaleci Lung'un üzerinden filelere gitti: 1-0.

59. dakikada sağ taraftan savunmanın arkasına sarkan Boldrin'in ortasında penaltı noktasında Boyd'un gelişine vuruşunda, kaleci Lung'un tokatlayarak oyun alanına çeldiği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

68. dakikada rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza yayı üzerinde Boldrin'in sol ayağı ile vuruşunda, top az farkla direğin dibinden auta çıktı.

82. dakikada Onur Bulut'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında Mane'nin kafa ile içeri çevirdiği topta Holmen'in ters vuruşunda yan direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

Çaykur Rizespor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

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