Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Kalyon

Hakemler: Fırat Aydınus, Samet Çiçek, Mehmet Emin Tuğral

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Muhammet Demir, Ertuğrul Ersoy, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Hamza Mendyl, Maxim, Caulker, Kitsiou, Dicko

İttifak Holding Konyaspor: İbrahim Sehic, Adil Demirbağ, Anicic, Bytyqi, Serdar Gürler, Guilherme, Soner Dikmen, Cikalleshi, Hadziahmetovic, M'Poku, Skubic

Goller: Dk. 6 Guilherme (İttifak Holding Konyaspor, Dk. 17 Caulker, (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk.4 Djilobodji, Dk. 25 Günay Güvenç, (Gaziantep FK) , Dk. 40 M'Poku (İttifak Holding Konyaspor)

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 14. haftasında yapılan Gaziantep FK- İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

6. dakikada sağ kanatta topla buluşan Skubic'in kale alanına gönderdiği topa M'Poku hareketlenmek isterken yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus, VAR monitöründen pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Guilherme'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

9. dakikada Kitsiou'nun ön direğe yaptığı ortaya Muhammet Demir vurdu, top direkten döndü.

17. dakikada Gaziantep FK, eşitliği sağladı. Serbest vuruşu kullanan Maxim'in ön direğe gönderdiği topu Caulker kafayla filelere gönderdi. 1-1

31. dakikada Maxim ceza sahasına girerken topu solundaki Dicko'nun önüne bıraktı. Dicko'nun şutunda top auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.



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