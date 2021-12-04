Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Bilal Gölen

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Fatih Aksoy, Awaziem, Ahmet Gülay, Mevlja, Candeias, Efecan Karaca, Diedhiou, Eduardo, Babacar

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Samba Camara, Goutas, Caner Osmanpaşa, Fajr, Cofie, Kerem Atakan Kesgin, Henrique, Gradel, Yatabare

Sarı kart: Dk. 16 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor mücadelesinin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

7. dakikada Juanfran'ın ceza alanı sağ çaprazdan şutunda kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kontrol etti.

10. dakikada Henrique'nin ceza sahasındaki şutunda top yandan auta çıktı.

22. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.



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