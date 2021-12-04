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Futbol: Spor Toto Süper Lig

04.12.2021 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor: 2 - Adana Demirspor: 0

Stat: Medical Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Edgar, Hugo, Denswil, Berat Özdemir, Siopis (Dk. 85 Peres), Hamsik, Abdülkadir Ömür (Dk. 86 Yusuf Sarı), Nwakaeme, Cornelius (Dk. 13 Koita- Dk. 72 Bakasetas)

Adana Demirspor: Muric, Svensson (Dk. 80 Tarık Çamdal), Samet Akaydın, Deli, Rassoul, Sinan Kurt, Stambouli, Yunus Akgün (Dk. 80 Metehan Mimaroğlu), Bjarnason (Dk. 61 Vargas), Akintola (Dk. 72 Assombalonga), Balotelli,

Goller: Dk. 26 Nwakaeme, Dk. 54 Hamsik (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 82 Balotelli (Adana Demirspor)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-0 yendi.

53. dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında, ceza yayı üzerinde Balotelli'nin şutunda, top savunmada Berat Özdemir'den döndü.

54. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye yükseltti. Nwakaeme'nin soldan ortasında, savunmanın arkasında topu kontrol eden Hamsik, kaleci Muric'in yanından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

68. dakikada Vargas'ın ceza alanı ön çizgisi yakınından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sol tarafına yatarak tehlikeyi önledi.

83. dakikada Vargas'ın sağdan ortasında, Dorukhan Toköz'ün ters vuruşunda Uğurcan Çakır'ın çeldiği top üst direkten döndü. Daha sonra Uğurcan, tekrar tehlikeyi önledi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

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