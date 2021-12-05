YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

05.12.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Kayserispor: 2 - Fraport TAV Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Candaş Elbil

Yukatel Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetsios, Hosseini, Onur Bulut, İbrahim Akdağ, Campanharo, Kemen, Emrah Başsan, Thiam, Gavranovic

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Poli, Güray Vural, Fredy, Doğukan Sinik, Mukairu, Amilton

Goller: Dk. 11 ve Dk. 16 (Penaltıdan) Thiam (Yukatel Kayserispor)

Kırmızı kart: Dk. 14 Gavranovic (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlarlar: Dk. 19 Poli, Dk. 45+5 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 45+5 Kolovetsios (Yukatel Kayserispor)

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

5. dakikada Amilton'un çizgiye inerek sağ kanattan yaptığı ortaya Güray Vural'ın arka direkte vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

11. dakikada Hosseini'nin kendi yarı alanının ortalarından gönderdiği uzun pasta savunmanın arkasına koşu yapan Thiam, penaltı noktası üzerinde topu kontrol ettikten sonra dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

15. dakikadaki Kayserispor atağında Thiam'ın ceza sahası içerisinde kafayla indirdiği top Poli'nin eline çarptı. VAR incelemesi sonucu maçın hakemi pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

16. dakikada penaltıyı kullanan Thiam, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 2-0.

34. dakikada rakibiyle mücadelesinde yerde kalan Gavranovic, Veysel Sarı'ya çelme taktı. 14. dakikadan da bir kartı bulunan Gavranovic, bu pozisyonda ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

41. dakikada Güray Vural'ın sol kanatta yerden sert ortasında, Amilton ve Mukairu ceza sahası içinde topa dokunamayınca, konuk ekip önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yasak aşk söylentileri çıkmıştı! Aşklarını ilan ettiler Yasak aşk söylentileri çıkmıştı! Aşklarını ilan ettiler
PARTNER Şaşırtan detay! Şaşırtan detay!
Kayseri'de bir kişi bağ evinin bahçesinde ölü bulunduKayseri'de bir kişi bağ evinin bahçesinde ölü bulundu
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig

Kayseri Namaz Vakitleri 5 Aralık Pazar

İmsak
06:06
Sabah
07:34
Öğle
12:34
İkindi
15:02
Akşam
17:23
Yatsı
18:46

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Pazar

Eda Eczanesi
Melikgazi
Muazzez Eczanesi
Melikgazi
Polat Eczanesi
Kocasinan
Selin Erdem Eczanesi
Kocasinan
Su Eczanesi
Kocasinan
Başalp Eczanesi
Melikgazi
Ersan Eczanesi
Talas
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Balıkesir'de konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Balıkesir'de konuştu:

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kırklareli'nde rastgele ateş ettiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı

Kırklareli'nde rastgele ateş ettiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı

Trabzonspor Adana Demirspor'u konuk edecek

Trabzonspor Adana Demirspor'u konuk edecek

Muş'ta kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı dolandıran kişi yakalandı

Muş'ta kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı dolandıran kişi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.