Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Yusuf Bozdoğan

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Wallace (Dk. 61 Haqi Osman), Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Karim Hafez, Haddadi, Aabid (Dk. 84 Jospin), Ndong, Mounir, Adem Büyük (Dk. 84 Walter), Tetteh (Dk. 69 Muhammed Emin Sarıkaya)

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Milunovic, Mevlja, Ahmet Gülay (Dk. 46 Tayfur Bingöl), Fatih Aksoy, Novais (Dk. 67 Ahmet Ildiz), Efecan Karaca, Emre Akbaba (Dk. 45 Umut Güneş), Davidson (Dk. 85 Candeias), Diedhiou (Dk. 85 Babacar)

Goller: Dk. 4 Aabid, Dk. 17 Tetteh (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 14 (Penaltıdan) ve 56 Diedhiou, Dk. 23 Davidson, Dk. 33 Emre Akbaba, Dk. 52 Novais, Dk. 90 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 65 Haddadi (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Haddadi, Dk. 27 Adem Büyük, Dk. 37 Tetteh (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 16 Milunovic, Dk. 63 Novais, Dk. 68 Tayfur Bingöl (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 6-2 yendi.

52. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Efecan Karaca'nın ceza sahası içerisine gönderdiği ara pasla buluşan Novais, yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-4

56. dakikada konuk ekip farkı 3'e çıkardı. Novais'in orta sahadan verdiği ara pasla buluşan Diedhiou'nun bekletmeden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 2-5

90. dakikada konuk ekip farkı 4'e çıkardı. Candeias'ın sol kanattan kullandığı korner atışına ceza sahasında iyi yükselen Babacar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-6

Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 6-2 üstünlüğüyle sona erdi.



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