YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

12.12.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 6

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Yusuf Bozdoğan

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Wallace (Dk. 61 Haqi Osman), Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Karim Hafez, Haddadi, Aabid (Dk. 84 Jospin), Ndong, Mounir, Adem Büyük (Dk. 84 Walter), Tetteh (Dk. 69 Muhammed Emin Sarıkaya)

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Milunovic, Mevlja, Ahmet Gülay (Dk. 46 Tayfur Bingöl), Fatih Aksoy, Novais (Dk. 67 Ahmet Ildiz), Efecan Karaca, Emre Akbaba (Dk. 45 Umut Güneş), Davidson (Dk. 85 Candeias), Diedhiou (Dk. 85 Babacar)

Goller: Dk. 4 Aabid, Dk. 17 Tetteh (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 14 (Penaltıdan) ve 56 Diedhiou, Dk. 23 Davidson, Dk. 33 Emre Akbaba, Dk. 52 Novais, Dk. 90 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 65 Haddadi (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Haddadi, Dk. 27 Adem Büyük, Dk. 37 Tetteh (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 16 Milunovic, Dk. 63 Novais, Dk. 68 Tayfur Bingöl (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 6-2 yendi.

52. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Efecan Karaca'nın ceza sahası içerisine gönderdiği ara pasla buluşan Novais, yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-4

56. dakikada konuk ekip farkı 3'e çıkardı. Novais'in orta sahadan verdiği ara pasla buluşan Diedhiou'nun bekletmeden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 2-5

90. dakikada konuk ekip farkı 4'e çıkardı. Candeias'ın sol kanattan kullandığı korner atışına ceza sahasında iyi yükselen Babacar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-6

Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 6-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı! Dehşet anları kameradaKöpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı! Dehşet anları kamerada
PARTNER "Bu hastalık bana çok şey öğretti" "Bu hastalık bana çok şey öğretti"
Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te Öğretmenler Günü kutlandıMalatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te Öğretmenler Günü kutlandı
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 12 Aralık Pazar

İmsak
05:59
Sabah
07:27
Öğle
12:25
İkindi
14:53
Akşam
17:13
Yatsı
18:36

Malatya Nöbetçi Eczaneler12 Aralık Pazar

Bulvar Eczanesi
Merkez
Hacettepe Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Edirne'de "Tango ve Aşk Şarkıları" konseri

Edirne'de "Tango ve Aşk Şarkıları" konseri

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı 22 Aralık'ta oynanacak

Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı 22 Aralık'ta oynanacak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Silifke'deki sağanağa ilişkin açıklama:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Silifke'deki sağanağa ilişkin açıklama:

Erzurum'da yüksekten düşerek vefat eden emekli öğretmenin adına kütüphane açıldı

Erzurum'da yüksekten düşerek vefat eden emekli öğretmenin adına kütüphane açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.