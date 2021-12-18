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Futbol: Spor Toto Süper Lig

18.12.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa: 1 - Demir Grup Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Savranlar, Cemil Tunç

Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı, Travnik, Doğucan Haspolat, Yusuf Erdoğan, Eysseric, Ahmet Emin Engin, Jörgensen

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Camara, Uğur Çiftçi, Fajr, Cofie, Kerem Atakan Kesgin, Pedro Henrique, Gradel, Yatabare

Gol: Dk. 43 Camara (Kendi kalesine) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Dk. 43 Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

3. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Doğucan Haspolat'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Jörgensen'in penaltı noktası civarından çıkardığı şutta kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

43. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Jörgensen'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan ve ceza sahasına giren Travnik, kale alanına yerden sert çevirdi. Altıpasın içinde Camara'ya çarpan meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 1-0

Kasımpaşa, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Kasımpaşa

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