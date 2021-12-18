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Futbol: Spor Toto Süper Lig

18.12.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa: 1 - Demir Grup Sivasspor: 3

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Savranlar, Cemil Tunç

Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı (Dk. 85 Sakıb Aytaç), Travnik, Doğucan Haspolat, Yusuf Erdoğan (Dk. 86 Ben Ouanes), Eysseric, Ahmet Emin Engin (Dk. 65 Varga), Jörgensen (Dk. 69 Umut Bozok)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 90+4 Muhammed Emin Ergin), Goutas, Camara, Uğur Çiftçi, Fajr, Cofie (Dk. 90+4 Özkan Yiğiter), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 74 Hakan Arslan), Pedro Henrique (Dk. 74 Kayode), Gradel, Yatabare (Dk. 89 Leke James)

Goller: Dk. 43 Camara (Kendi kalesine) (Kasımpaşa), Dk. 50 Fajr, Dk. 76 ve 81 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Kerem Atakan Kesgin, Dk. 49 Pedro Henrique (Demir Grup Sivasspor), Dk. 49 Eysseric, Dk. 51 Hadergjonaj, Dk. 59 Donk, Dk. 70 Tarkan Serbest (Kasımpaşa)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla 4'ü üst üste olmak üzere 6. galibiyetini alan Sivasspor, puanını 25'e çıkardı. Ligde 10. mağlubiyetini yaşayan Kasımpaşa ise 11 puanda kaldı.

50. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği sağladı. Ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest atışta topun başına geçen Faycal Fajr'ın yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak, iki direğin birleştiği noktadan filelerle buluştu: 1-1

75. dakikada Eysseric'in soldan kullandığı kornerde Donk'un arka direkte yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu üstten kornere çeldi.

76. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağdan pas organizasyonuyla kullanılan köşe vuruşunda Gradel, topu Fajr'dan aldıktan sonra ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Yatabare'nin yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

81. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Kayode, pasını Yatabare'ye verdi. Bu oyuncunun ceza sahası içinden uygun durumda çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-3

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Demir Grup Sivasspor karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

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