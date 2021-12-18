YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

18.12.2021 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aytemiz Alanyaspor: 1 - Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Murat Altan

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur Bingöl, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Davidson, Novais, Efecan Karaca, Diedhiou

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Kaan Kanak, Gökhan İnler, Yunus Akgün, Bjarnason, Stambouli, Vargas, Balotelli

Goller: Dk. 26 Vargas, Dk. 43 Balotelli (Adana Demirspor), Dk. 30 Diedhiou (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kart: Dk. 23 Tayfur Bingöl (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor maçının ilk yarısını, konuk ekip 2-1 önde bitirdi.

4. dakikada rakip ceza sahasında topla buluşan Gökhan İnler, topu yerden Balotelli'ye çıkardı. Topla ceza sahası yayı dışına kadar gelen Balotelli'nin şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı uzanarak topu kontrol etti.

20. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Novais, yerden rakip ceza sahasına ortaladı. Umut Güneş'in bekletmeden köşeye gönderdiği topu kaleci Muric, uzanarak çıkardı.

26. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Yunus Akgün rakip ceza sahası sağından içeriye girerek yerden ortasını çıkardı. Vargas'ın gelişine gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

30. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Rakip alanda topla buluşan Novais'ın pasıyla topla buluşan Diedhiou, kaleciyi geçip topu filelere gönderdi: 1-1.

43. dakikada Adana Demrispor bir kez daha öne geçti. Vargas'ın soldan kullandığı köşe atışında iyi yükselen Balotelli, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısını konuk takım 2-1 önde tamamlandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi, bir daha gözünü açamadı"Niye ışıkları kapattınız?" dedi, bir daha gözünü açamadı
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Antalya'da "Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı" başladıAntalya'da "Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı" başladı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Adana Demirspor

Antalya Namaz Vakitleri 18 Aralık Cumartesi

İmsak
06:32
Sabah
07:58
Öğle
12:59
İkindi
15:29
Akşam
17:50
Yatsı
19:11

Antalya Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cumartesi

Aspendos Eczanesi
Muratpasa
Gamzem Eczanesi
Muratpasa
Oruç Eczanesi
Muratpasa
Seçen Eczanesi
Muratpasa
Serra Eczanesi
Muratpasa
Yıldırım Eczanesi
Muratpasa
Cihan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Evini bastığı eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü

Evini bastığı eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'in teknik direktör Keleş'e güveni tam:

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'in teknik direktör Keleş'e güveni tam:

Trabzonspor'un başarısı forma satışlarına yansıdı

Trabzonspor'un başarısı forma satışlarına yansıdı

Samsun'da öğrencileri taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Samsun'da öğrencileri taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.