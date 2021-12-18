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Futbol: Spor Toto Süper Lig

18.12.2021 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aytemiz Alanyaspor: 1 - Adana Demirspor: 3

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Murat Altan

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur Bingöl (Dk. 57 Babacar), Fatih Aksoy (Dk. 57 Ahmet Ildız), Umut Güneş, Davidson (Dk. 76 Eduardo), Novais (Dk. 76 Fer), Efecan Karaca (Dk. 88 Candeias), Diedhiou

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Kaan Kanak, Gökhan İnler, Yunus Akgün (Dk. 67 Akintola), Bjarnason (Dk. 88 Belhanda), Stambouli, Vargas (Dk. 80 Deli), Balotelli (Dk. 67 Assombalonga)

Goller: Dk. 26 Vargas, Dk. 43 Balotelli, Dk. 51 Bjarnason (Adana Demirspor), Dk. 30 Diedhiou (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Tayfur Bingöl, Dk. 90 Awaziem (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 67 Balotelli (Adana Demirspor)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor maçını, konuk ekip 3-1 kazandı.

51. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Balotelli'nin orta alanda uzun çıkardığı pasta topla buluşan Yunus Akgün, rakip ceza sahası çizgisi yakından topu içeriye bıraktı. Kaleyi karşıdan gören nokta topu kontrol eden Bjarnason'un köşeye gönderdiği şutta, top ağlarla buluştu: 1-3.

66. dakikada rakip ceza sahası yakında Efecan Karaca'nın kısa pasında Diedhiou bekletmeden topu Novais'e çıkardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, topu kaleci Muric çıkardı.

70. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında Vargas, ceza sahasına sokularak topu sağındaki Akintola'nın önüne bıraktı. Akintola'nın yerden vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntılı'dan döndü. Dönen topu Vargas, bu kez Assombalonga'ya aktarmak istedi, ancak top auta gitti.

90+2. dakikada sağdan Akintola ile gelişen atakta topla buluşan Belhanda ceza sahası içerisine yerden çıkardı. Svensson'un kaleyi çapraz gören yeren sert şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu çıkardı.

Karşılaşma konuk takım Adana Demirspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Adana Demirspor

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