Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Alper Ulusoy, İlker Takpak, Murat Ergin Gözütok

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Epureanu, Lima, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner, Berkay Özcan, Visca, Deniz Türüç, Okaka

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Flavio, Traore, Süleymanov, Sergio, Diabate, Balde

Goller: Dk. 17 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Dk. 28 Diarra (GZT Giresunspor)

Sarı Kart: 45+1 Traore (GZT Giresunspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir ile GZT Giresunspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

17. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Okaka'dan aldığı pasla Giresunspor ceza sahası önünde topla buluşan Deniz Türüç, açısını düzeltip şutunu attı. Savunmaya da çarpan top kaleci Okan'ı yanılttı ve ağlara gitti: 1-0.

28. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Zeki Yavru'nun kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Diarra kafa ile topu köşeden ağlara yolladı: 1-1.

38. dakikada Giresunspor ikinci gole yaklaştı. Aziz Eraltay'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Sergio, ceza alanı içinde kaleci Muhammed ile karşı karşıya kaldı. Sergio'nun sol çaprazdan şutunda kaleci Muhammed iki hamlede topu kontrol etti.

Mücadelenin ilk yarısı, 1-1 sona erdi.



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