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Futbol: Spor Toto Süper Lig

21.12.2021 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir: 3 - GZT Giresunspor: 1

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Alper Ulusoy, İlker Takpak, Murat Ergin Gözütok

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye (Dk. 84 Ponck), Epureanu, Lima (Dk. 65 Gulbrandsen), Mahmut Tekdemir (Dk. 87 Metin Emre Karaal), Ömer Ali Şahiner, Berkay Özcan, Visca (Dk. 87 Şener Özbayraklı), Deniz Türüç (Dk. 65 Aleksic), Okaka

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay (Dk. 88 Emre Taşdemir), Flavio, Traore (Dk. 80 Pelupessy), Süleymanov (Dk. 84 Champness), Sergio, Diabate (Dk. 88 Umut Nayır), Balde (Dk. 80 Doukara)

Goller: Dk. 17 Deniz Türüç, Dk. 69 Caiçara, Dk. 78 Visca (Medipol Başakşehir), Dk. 28 Diarra (GZT Giresunspor)

Sarı kartlar: 45+1 Traore (GZT Giresunspor), Dk. 74 Ömer Ali Şahiner (Medipol Başakşehir)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında GZT Giresunspor'u 3-1 yendi.

57. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Berkay'dan aldığı pasla Giresunspor ceza sahası önünde topla buluşan Visca, bekletmeden sert vurdu. Kaleci Okan köşeye giden topu son anda kornere çeldi.

58. dakikada Medipol Başakşehir'in sağ kanattan Visca ile kullandığı kornerde Deniz Türüç, altı pas önünde kafayı vurdu, meşin yuvarlak ters direk dibinden auta çıktı.

66. dakikada turuncu-lacivertli takımın gelişen atağında Gulbrandsen, Giresunspor ceza sahasında uygun pozisyonda olan Berkay'a pasını attı. Berkay'ın gelişine vuruşunda, kaleci Okan solundan köşeye giden topu kornere gönderdi.

69. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Edin Visca ile verkaç yapan Caiçara, ceza sahasına girdi. Caiçara'nın sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Okan'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-1.

78. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Giresunspor ceza sahasında topla buluşan Aleksic, sağdan ceza sahasına giren uygun pozisyondaki Visca'ya pasını attı. Bosna Harsekli oyuncu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-1.

Mücadele ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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