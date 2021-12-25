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Futbol: Spor Toto Süper Lig

25.12.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa: 1 - Altay: 0 (İlk yarı)

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdinç Sezertam, Selahattin Altay

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Mehmet Feyzi Yıldırım, Donk, Brecka, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Hajradinovic, Ahmet Emin Engin, Eysseric, Mortadha, Umut Bozok

Altay: Lis, Thiam, Björkander, Naderi (Dk. 24 Serge Aka), Cebrail Karayel, Zeki Yıldırım, Poko, Kazımcan Karataş, Pinares, Kappel, Paixao

Gol: Dk. 34 Donk (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 10 Naderi, Dk. 45 Thiam (Altay), Dk. 44 Doğucan Haspolat (Kasımpaşa)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında oynanan Kasımpaşa-Altay maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

12. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Ahmet Emin Engin'in ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında Mortadha'nın altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

13. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Evren Eren Elmalı'nın pasında topla buluşan Hajradinovic, ceza sahası içi sol çaprazda son çizgiye yakın bir noktada Zeki Yıldırım'ı çalımladıktan sonra şutunu çıkardı. Kaleci Lis, yakın direk dibinde meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Eysseric'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta Thiam'dan seken top arka direkte Donk'un önünde kaldı. Donk'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

40. dakikada Altay'ın kaydettiği gol, VAR odasının uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Brecka'nın ceza sahası dışı sol çaprazda yaptığı hata sonucunda topu önünde bulan Poko, pasını Paixao'ya verdi. Bu oyuncunun ceza sahası içinde kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, Paixao'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

Kasımpaşa, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Kasımpaşa Altay

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