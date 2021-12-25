YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

25.12.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa: 2 - Altay: 0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdinç Sezertam, Selahattin Altay

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Mehmet Feyzi Yıldırım, Donk, Brecka (Dk. 46 Tarkan Serbest), Evren Eren Elmalı (Dk. 90+3 Varga), Doğucan Haspolat, Hajradinovic, Ahmet Emin Engin (Dk. 76 Yusuf Erdoğan), Eysseric (Dk. 77 Travnik), Mortadha, Umut Bozok

Altay: Lis, Thiam, Björkander, Naderi (Dk. 24 Serge Aka) (Dk. 61 Rodriguez), Cebrail Karayel, Zeki Yıldırım, Poko, Kazımcan Karataş, Pinares (Dk. 79 Deniz Kadah), Kappel, Paixao (Dk. 61 Bamba)

Goller: Dk. 34 Donk, Dk. 88 Umut Bozok (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 67 Cebrail Karayel (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 10 Naderi, Dk. 45 Thiam, Dk. 46 Pinares, Dk. 79 Rodriguez (Altay), Dk. 44 Doğucan Haspolat (Kasımpaşa)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında Kasımpaşa, sahasında Altay'ı 2-0 mağlup etti.

52. dakikada Kasımpaşa penaltı vuruşundan faydalanamadı. Ceza sahası içinde Kazımcan Karataş ile girdiği ikili mücadelede Mortadha'nın yerde kalması üzerine müsabakanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Topu başına geçen Umut Bozok'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis'den döndü. Eysseric'in tamamlamak istediği topu Lis, iki hamlede kontrol ederek gole izin vermedi.

67. dakikada Altaylı futbolcu Cebrail Karayel kırmızı kart gördü. Cebrail ile girdiği ikili mücadelede Evren Eren Elmalı yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, 65. dakikadan da sarı kartı bulunan Cebrail Karayel'i ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

87. dakikada Kasımpaşa önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Mehmet Feyzi Yıldırım'ın sağ kanatta son çizgiden içeri çevirdiği top ceza sahası içinde Yusuf Erdoğan'ın önüne kaldı. Yusuf'un altıpasın içinde uygun durumda yaptığı vuruşta kaleci Lis gole izin vermedi.

88. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Hajradinovic'in ara pasında topla buluşan Mortadha, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Mortadha'nın rakip oyuncuyu çalımlamasının ardından meşin yuvarlağı önünde bulan Umut Bozok, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluştu: 2-0.

Kasımpaşa, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Kasımpaşa, ligde 7 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı. Üçüncü galibiyetini alan lacivert-beyazlılar, puanını 15'e çıkardı. Süper Lig'de 11. mağlubiyetini yaşayan ve galibiyet özlemi 12 maça çıkan Altay ise 18 puanda kaldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fiyatı 200 liraya ulaştı: Ürünlerini Avrupa'ya bile gönderiyor ama çırak yetiştiremiyor! Fiyatı 200 liraya ulaştı: Ürünlerini Avrupa'ya bile gönderiyor ama çırak yetiştiremiyor!
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Küçükçekmece’de iki grup arasında silahlı kavga çıktıKüçükçekmece’de iki grup arasında silahlı kavga çıktı
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Kasımpaşa Altay

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Aralık Pazartesi

İmsak
06:49
Sabah
08:21
Öğle
13:10
İkindi
15:29
Akşam
17:49
Yatsı
19:16

İstanbul Nöbetçi Eczaneler27 Aralık Pazartesi

Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Tezel Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Trabzonspor-Başakşehir maçından notlar

Trabzonspor-Başakşehir maçından notlar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Küçükçekmece’de iki grup arasında silahlı kavga çıktı

Küçükçekmece’de iki grup arasında silahlı kavga çıktı

Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı

Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.