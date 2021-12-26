Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Djokoviç, Yasin Pehlivan, Sabo, Umar, Boldrin, Pohjanpalo

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Caulker, Tosca, Kitsiou, Doğan Erdoğan, Furkan Soyalp, Halil İbrahim Pehlivan, Maxim, Figueiredo, Muhammet Demir

Gol: Dk.44 Maxim (penaltıdan) (Gaziantep FK)

RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Çaykur Rizespor-Gaziantep FK mücadelesinin ilk yarısı, deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

15. dakikada iki rakibinden sıyrılan Boldrin'in ceza yayı dışından sol ayak içi ile sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üsten auta çıktı.

24. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın soldan ceza sahası içine penaltı noktasına pasında, Furkan Soyualp'ın vuruşunda top kaleci Tarık Çetin'de kaldı.

33. dakikada Umar'ın ceza sahası içerisine pasında Pohjanpalo, topu kontrol edip müsait durumdaki Boldrin'e bıraktı. Bu futbolcunun şutunda, filelere gitmekte olan meşin yuvarlak savunmanın müdahalesi ile kornere çıktı.

44. dakikada Figueiredo'nun düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışında, Maxim'in vuruşunda top filelere gitti: 0-1

45+4. dakikada Günay Güvenç'in kafa ile uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Boldrin'in aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direk dibinden auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



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