Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Alper Ulusoy, Mehmet Salih Mazlum, Ata Yıldırım

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Mevlja, Milunovic, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Novais, Efkan Bekiroğlu, Davidson, Efecan Karaca, Diedhiou

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad (Dk. 31 Salih Dursun), Luckassen, Zukanovic, Adnan Uğur, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Tunay Torun, Pesic

Sarı kart: Dk. 6 Jimmy Durmaz (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 21 Tayfur Bingöl (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

19. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, sağ kanattan Juanfran'ın ceza sahsı içine gönderdiği ortayı Diedhiou ayak içiyle geriye çıkardı. Ceza sahası yayı çizgisi yakınından Umut Güneş'in gelişine vurduğu top, defans oyuncularına çarparak dışarı çıktı.

24. dakikada Fatih Karagümrük'ün sağ kanattan geliştirdiği atakta Pesic, topla girdiği ceza sahasında dar açıdan vuruşunu yaptı. Kaleci Marafona'dan dönen topu, defans oyuncuları uzaklaştırdı.

38. dakikada sol kanattan Fatih Karagümrük'ün kısa kullandığı köşe atışında Jimmy Durmaz ceza sahası içine ortaladı. Salih Dursun'un yükselerek vurduğu kafa topu üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



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