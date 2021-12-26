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Futbol: Spor Toto Süper Lig

26.12.2021 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe: 1 - Adana Demirspor: 1

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Savranlar, Osman Gökhan Bilir

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic (Dk. 76 Yalçın Kayan), Atınç Nukan, Wilker, Kerim Alıcı, Obinna, Soner Aydoğdu, Berkan Emir (Dk. 63 Burekovic), Lourency (Dk. 90+4 Ege Özkayımoğlu), Tijanic (Dk. 63 Halil Akbunar), Jahovic (Dk. 63 Cherif Ndiaye)

Adana Demirspor: Muric, Tarık Çamdal (Dk. 71 Rassoul), Samet Akaydin, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 79 Semih Güler), Kaan Kanak, Yunus Akgün, Gökhan İnler (Dk. 65 Simon Deli), Stambouli, Vargas (Dk. 65 Belhanda), Bjarnason, Balotelli (Dk. 46 Assombalonga)

Goller: Dk. 16 Balotelli (Adana Demirspor), Dk. 78 Rassoul (Kendi kalesine) (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 11 Lourency, Dk. 40 Branko Katic (Kaleci antrenörü), Dk. 50 Arslanagic (Göztepe), Dk. 20 Gökhan İnler, Dk. 40 Gökhan Göktürk (Sportif direktör) (Adana Demirspor)

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile Adana Demirspor, 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 48. dakikasında sağ kanattan Soner Aydoğdu'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içindeki Atınç ve Arslanagic'in dokunamadığı top yandan dışarı çıktı.

51. dakikada Soner Aydoğdu'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic'in vuruşunda, top üst direğe çarpıp auta gitti.

78. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Adana Demirspor yarı sahasında Obinna topla ilerlediği sırada Stambouli'nin müdahalesiyle meşin yuvarlak Rassoul'e geldi. Topu kaleci Muric'e vermek isteyen Rassoul'un ters vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

89. dakikada Obinna'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Yalçın Kayan'ın şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

90+7. dakikada ceza sahası girişinde topla buluşan Belhanda'nın şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Müsabaka, 1-1 sona erdi.

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Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Anahtar Kelimeler:
Göztepe Adana Demirspor

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