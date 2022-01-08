Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Salih Mazlum, Ata Yıldırım

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Brecka, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat (90+1 Feyzi Yıldırım), Ahmet Engin, Hajradinovic, Eysseric (Dk. 35 Travnik), Ouanes (Dk. 74 Yusuf Erdoğan), Umut Bozok

Atakaş Hatayspor: Abdullah Yiğiter, Sadık Baş, Fatih Kurucuk, Falette (Dk. 46 Burak Öksüz), Bülent Cevahir (Dk. 46 Kamil Ahmet Çörekçi), Kamara, Sackey (Dk. 46 Onur Ergün), Saint-Louis, Lobjanidze (Dk. 88 Bertuğ Yıldırım), Diouf, Muhammed Mert (Dk. 69 Boudjemaa)

Goller: Dk. 1 Eysseric, Dk. 6 Umut Bozok, Dk. 50 Travnik (Kasımpaşa), Dk. 75 Onur Ergün (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 75 Travnik, Dk. 90+7 Hadergjonaj (Kasımpaşa)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-1 yendi.

50. dakikada Kasımpaşa farkı 3'e çıkardı. Sağdan gelişen atakta oluşan karambolde topu önünde bulan Travnik'in penaltı noktasından yerden şutunda, top ağlara gitti: 3-0.

67. dakikada altı pasın sağında topla buluşan Kamara'nın arka direğe kaldırdığı topa iyi yükselen Muhammed Mert'in kafa vuruşunda, Hadergjonaj meşin yuvarlağı kafayla çizgiden çıkardı.

75. dakikada Atakaş Hatayspor farkı 2'ye indirdi. Soldan Saint-Louis'in yerden ortasında topu kontrol eden Onur Ergün, rakibinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı kalecinin solundan yan filelerle buluşturdu: 3-1.

Karşılaşma Kasımpaşa'nın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



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