YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

08.01.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa: 3 - Atakaş Hatayspor: 1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Salih Mazlum, Ata Yıldırım

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Brecka, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat (90+1 Feyzi Yıldırım), Ahmet Engin, Hajradinovic, Eysseric (Dk. 35 Travnik), Ouanes (Dk. 74 Yusuf Erdoğan), Umut Bozok

Atakaş Hatayspor: Abdullah Yiğiter, Sadık Baş, Fatih Kurucuk, Falette (Dk. 46 Burak Öksüz), Bülent Cevahir (Dk. 46 Kamil Ahmet Çörekçi), Kamara, Sackey (Dk. 46 Onur Ergün), Saint-Louis, Lobjanidze (Dk. 88 Bertuğ Yıldırım), Diouf, Muhammed Mert (Dk. 69 Boudjemaa)

Goller: Dk. 1 Eysseric, Dk. 6 Umut Bozok, Dk. 50 Travnik (Kasımpaşa), Dk. 75 Onur Ergün (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 75 Travnik, Dk. 90+7 Hadergjonaj (Kasımpaşa)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-1 yendi.

50. dakikada Kasımpaşa farkı 3'e çıkardı. Sağdan gelişen atakta oluşan karambolde topu önünde bulan Travnik'in penaltı noktasından yerden şutunda, top ağlara gitti: 3-0.

67. dakikada altı pasın sağında topla buluşan Kamara'nın arka direğe kaldırdığı topa iyi yükselen Muhammed Mert'in kafa vuruşunda, Hadergjonaj meşin yuvarlağı kafayla çizgiden çıkardı.

75. dakikada Atakaş Hatayspor farkı 2'ye indirdi. Soldan Saint-Louis'in yerden ortasında topu kontrol eden Onur Ergün, rakibinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı kalecinin solundan yan filelerle buluşturdu: 3-1.

Karşılaşma Kasımpaşa'nın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu da oldu! Parmağına taktı, soluğu hastanede aldıBu da oldu! Parmağına taktı, soluğu hastanede aldı
Yürek yakan anlar! Oğlunu görünce yıkıldıYürek yakan anlar! Oğlunu görünce yıkıldı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta dayatmayla bir çözüme yanaşmayacaklarını belirtti:KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta dayatmayla bir çözüme yanaşmayacaklarını belirtti:
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Kasımpaşa

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Ocak Cumartesi

İmsak
06:51
Sabah
08:22
Öğle
13:16
İkindi
15:38
Akşam
17:59
Yatsı
19:25

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cumartesi

Yeni Eczane
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Hadımköy Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Deva Eczanesi
Arnavutkoy
Görkem Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Trabzonspor'dan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek'e geçmiş olsun mesajı

Trabzonspor'dan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek'e geçmiş olsun mesajı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Denizli'de sokakta yürürken bıçaklanan çocuk ağır yaralandı

Denizli'de sokakta yürürken bıçaklanan çocuk ağır yaralandı

Antalya’da kayıp olarak aranan oto tamircisinin cesedi bulundu

Antalya’da kayıp olarak aranan oto tamircisinin cesedi bulundu

Yeni Malatyaspor'da genel kaptanlığa Damir İbric getirildi

Yeni Malatyaspor'da genel kaptanlığa Damir İbric getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.