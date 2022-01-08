Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Nef

Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğral

Galatasaray: İsmail Çipe, Boey, Işık Kaan Arslan (Dk. 18 Luyindama), Nelsson, Ömer Bayram, Berkan Kutlu (Dk. 46 Aytaç Kara), Morutan, Emre Kılınç (Dk. 46 Oğulcan Çağlayan), Cicaldau (Dk. 73 Barış Alper Yılmaz), Babel, Halil Dervişoğlu (Dk. 61 Arda Turan)

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Aziz Eraltay, Pelupessy, Zeki Yavru, Süleymanov (Dk. 87 Douglas), Flavio, Sergio (Dk. 75 Diabate), Balde (Dk. 61 Umut Nayir)

Gol: Dk. 11 Süleymanov (GZT Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 59 Aytaç Kara, Dk. 86 Nelsson (Galatasaray)

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği GZT Giresunspor'a 1-0 yenildi.

55. dakikada Babel'in soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topa yetişen Cicaldau, arka direkte dar açıya rağmen şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

57. dakikada sarı-kırmızılıların girdiği tehlikeli pozisyonlarda kaleci Okan Kocuk geçit vermedi. Babel'in soldan ortasında arka direğe hareketlenen Cicaldau'nun kafayla vurduğu topu Okan son anda çelebildi. Altıpasta Halil Dervişoğlu'nun kafayla vurduğu meşin yuvarlak yine Okan'dan döndü. Sonrasında yaşanan karambolde Okan topun sahibi oldu.

72. dakikada Boey'in sağdan ortasında altıpas önündeki Morutan'ın uygun durumda vurduğu top üstten auta gitti.

Müsabaka 1-0 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.



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