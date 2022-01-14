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Futbol: Spor Toto Süper Lig

14.01.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1 - Göztepe: 1 (İlk yarı)

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Deniz Caner Özaral

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Okechukwu Azubuike, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya, Wallace, Karim Hafez, Nouha Dicko, Mustafa Eskihellaç, Godfred Donsah, Mounir Chouiar, Kenan Özer

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Wilker Angel, Atınç Nukan, Atakan Rıdvan Çankaya, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Obinna Nwobodo, Kerim Alıcı, Halil Akbunar, Makana Baku, Cherif Ndiaye

Goller: Dk. 7 Mustafa Eskihellaç (Yeni Malatyaspor), Dk. 15 Berkan Emir (Penaltıdan) (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

7. dakikada Yeni Malatyaspor Mustafa Eskihellaç'ın golüyle öne geçti. Hızlı hücumda Kenan Özer'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Mustafa sağ çaprazda ceza sahasına girdi ve kaleci ile karşı karşıya kaldı. Mustafa Eskihellaç, uzak köşeye çok güzel vurarak topu ağlarla buluşturdu: 1-0

13. dakikada Göztepe'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Sadık Çiftpınar, elle oynayınca maçın hakemi penaltıyı gösterdi.

15. dakikada Göztepe Berkan Emir ile beraberliği buldu. Göztepe'nin kazandığı penaltıda topun başına geçen Berkan Emir, topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi ve maça eşitlik geldi: 1-1

17. dakikada Göztepe'de sağ kanattan ceza sahasına doğru yerden gönderilen topa Ndiaye penaltı noktası üzerinde gelişine vurdu, kaleci Ertaç Özbir, gole izin vermedi.

22. dakikada Göztepe'de Kerim Alıcı'nın sağ kanattan ortasında Halil Akbunar, topa doğru hareketlendi ve kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. Sonrasında yapılan VAR incelemesi ile ofsayt kararı verildi ve gol iptal edildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

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