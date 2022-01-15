Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Antalya

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Bahattin Duran, Ekrem Kan

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Poli, Fredy, Ghacha, Doğukan Sinik, Wright

Fenerbahçe: Berke Özer, Osayi-Samuel, Min-jae, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Zajc, Sosa, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Rossi, Serdar Dursun

Sarı kart: Dk. 30 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fraport TAV Antalyaspor- Fenerbahçe maçının ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

19. dakikada Poli'nin pasıyla kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Fredy'nin yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'de kaldı.

22. dakikada Doğukan Sinik'in pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Güray Vural'ın sert şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

23. dakikada Ghacha'nın sol kanattan ortasında uygun pozisyonda topla buluşan Güray Vural'ın bekletmeden vuruşunda, Berke Özer topu güçlükle çeldi. Dönen topu sarı-lacivertli savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.



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