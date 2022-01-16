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Futbol: Spor Toto Süper Lig

16.01.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Olguncan, Bilal Gölen

Altay: Lis, Thiam (Dk. 70 İbrahim Öztürk), Björkander, Murat Akça, Naderi (Dk. 46 Rodriguez), Kappel, Thaciano, Ceyhun Gülselam (Dk. 76 Paixao), Kazımcan Karataş, Pinares, Bamba (Dk. 70 Deniz Kadah)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan Bayır (Dk. 86 Mevlja), Fatih Aksoy, Borja (Dk. 70 Tayfur Bingöl), Efecan Karaca (Dk. 86 Milunovic), Emre Akbaba, Efkan Bekiroğlu, Davidson (Dk. 76 Candeias), Novais, Eduardo​​​​​​​ (Dk. 70 Oğuz Aydın)

Goller: Dk. 26 Emre Akbaba, Dk. 81 Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Naderi, Dk. 61 Lis, Dk. 64 Thaciano, Dk. 77 Paixao (Altay), Dk. 89 Milunovic (Aytemiz Alanyaspor)

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig 21. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti.

61. dakikada Altay'da sol kanattan Rodriguez'in yaptığı ortada Borja'nın ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitse de pozisyonda Bamba'nın ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

81. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Tayfur Bingöl'ün pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Oğuz Aydın'ın vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2

90+3. dakikada İbrahim Öztürk'ün ceza sahası dışından attığı şutta kaleci Marafona topu kornere uzaklaştırdı.

Aytemiz Alanyaspor müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

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