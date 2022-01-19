Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Volkan Bayarslan, İlker Takpak, Mehmet Salih Mazlum

Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Uğur Demirok, Yasir Subaşı, Cardoso, İbrahim Akdağ, Abdulkadir Parmak, Gökhan Sazdağı,​​​​​​​ Gavranovic, Mustafa Pektemek

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Gürler (Dk. 31 Emre Çolak), Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Aleksic, Gulbrandsen, Okaka

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

19. dakikada Okaka'nın pasında sol çaprazda topla buluşan Gulbrandsen'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.

30. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Yasir Subaşı'nın kaleye paralel gönderdiği ortada, Mustafa Pektemek uygun pozisyonda topu ıskaladı. Mustafa'yı geçen topu takip eden Cardoso da kale alanı içerisinde dokunamayınca meşin yuvarlak auta gitti.

31. dakikada Başakşehir'de Serdar Gürler sakatlanarak yerini Emre Çolak'a bıraktı.

37. dakikada Tolga Ciğerci'nin pasında topla buluşan Emre Çolak'ın uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak yan filelere temas ederek auta gitti.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi.



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