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Futbol: Spor Toto Süper Lig

19.01.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Kayserispor: 1 - Medipol Başakşehir: 0

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Volkan Bayarslan, İlker Takpak, Mehmet Salih Mazlum

Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Uğur Demirok, Yasir Subaşı, Cardoso (Dk. 46 Mane), İbrahim Akdağ (Dk. 66 Attamah), Abdulkadir Parmak, Gökhan Sazdağı (Dk. 46 Kemen),​​​​​​​ Gavranovic (Dk. 62 Emrah Başsan), Mustafa Pektemek (Dk. 90 İlhan Parlak)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 86 Lima), Serdar Gürler (Dk. 31 Emre Çolak), Deniz Türüç, Tolga Ciğerci (Dk. 76 Epureanu), Aleksic (Dk. 75 Chadli), Gulbrandsen (Dk. 86 Atabey Çiçek), Okaka

Gol: Dk. 73 Uğur Demirok (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 61 Deniz Türüç, Dk. 72 Tolga Ciğerci, Dk. 81 Epureanu (Medipol Başakşehir), DK. 62 İbrahim Akdağ, Dk. 87 Abdulkadir Parmak (Yukatel Kayserispor)

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Kayserispor, konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi.

50. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza sahasına gönderdiği pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gulbrandsen'in sert şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Lung kontrol etmeyi başardı.

73. dakikada, Onur Bulut'un sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Okaka'dan seken topu iyi takip eden Uğur Demirok, ceza sahası içerisinde meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden aşırarak ağlarla buluşturdu: 1-0.

79. dakikada Kemen'in pasında topla buluşan Mane'nin sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu kontrol eden Ndayishimiye uzaklaştırdı.

90+3. dakikada savunmadan seken topu iyi takip eden Deniz Türüç'ün ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak auta gitti.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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