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Futbol: Spor Toto Süper Lig

20.01.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor: 1 - Fraport TAV Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Esat Sancaktar, Serkan Çimen

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül, Emir Han Topçu, Selim Ay, Cemali Sertel, Baiano, Sabo, Alper Potuk, Boldrin, Deniz Hümmet, Pohjanpalo

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Güray Vural, Kudriashov, Naldo, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Poli, Fredy, Doğukan Sinik, Ghacha, Wright

Goller: Dk. 35 Wright (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 45+1 Pohjanpalo (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Baiano (Çaykur Rizespor), Dk. 45 Poli (Fraport TAV Antalyaspor)

RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında, dün elverişsiz hava koşulları nedeniyle 22. dakikada tatil edilen ve bugün kaldığı yerden devam eden Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinin ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

11. dakikada savunmanın hatasından yararlanan Deniz Hümmet, orta sahada kaptığı topu ağır zemine rağmen ceza sahası içerisine kadar sürdükten sonra boş pozisyondaki Pohjanpalo'ya aktarmak istese de savunma son anda araya girerek meşin yuvarlağı kornere çeldi.

18. dakikada kazanılan faul atışında Fredy'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında Veysel Sarı'nın göğsü ile kontrol edip vuruşunda, kaleci Tarık Çetin direk dibinde yatarak filelere gitmekte olan topu çelmeyi başardı.

Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından elverişsiz hava koşulları nedeniyle dün 22. dakikada tatil edilen karşılaşma, bugün kaldığı yerden Fraport TAV Antalyaspor'un taç atışı ile devam etti.

32. dakikada Deniz Hümmet'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Pohjanpalo'nun yarım volesini kaleci Boffin, güçlükle çelmeyi başardı.

35. dakikada Doğukan Sinik'in soldan ceza yayı üzerinde yerden plase vuruşunda kaleci Tarık Çetin'in elinden kaçırdığı topu Wright, boş kaleye gönderdi: 0-1.

40. dakikada Wright'ın ceza yayı dışından sert şutunda, Tarık Çetin'in yatarak çeldiği top, direğe çarparak kornere çıktı.

44. dakikada Selim Ay'a ceza sahası içerisinde yapılan müdahaleyi VAR uyarısının ardından kenara gelip izleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltıya hükmetti.

45+1. dakikada Pohjanpalo'nun penaltı vuruşunda, kaleci Boffin doğru köşeyi tahmin etse de top filelere gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

Dün başlayan karşılaşmanın 17. dakikasında saha çizgilerinin kapanması nedeni ile görevliler tarafından temizlik yapılmış, 20. dakikada maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu her iki takımın teknik direktörü ve takım kaptanları ile görüşerek oyunun devam etmesine karar vermişti.

Kar yağışının ve elverişsiz şartların devam etmesi nedeniyle 22. dakikada Uğurlu, yardımcıları ve oyuncuları soyunma odasına davet etmiş ardından karşılaşma tatil edilmişti.

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