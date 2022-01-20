Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Bahattin Şimşek, Serkan Ok, Tarık Ongun

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 85. Ahmet Gülay), Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Borja (Dk. 75 Tayfur Bingöl), Efkan Bekiroğlu (Dk. 63 Fer), Eduardo (Dk. 63 Candeias), Emre Akbaba, Novais, Efecan Karaca, Davidson (Dk. 75 Oğuz Aydın)

Atakaş Hatayspor: Abdullah Yiğiter, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe (Dk. 60 Emre Kaplan), Onur Ergün (Dk. 60 Boudjemaa), Riberio, Kamara (Dk. 66 Kahraba), Lobjanidze (Dk. 86 Sadık Baş), Saint Louis (Dk. 86 Sackey), Diouf

Goller: Dk. 17, 59 ve 74 Emre Akbaba, Dk. 31 Eduardo, Dk. 77 ve 80 Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Efkan Bekiroğlu (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 70 Fatih Kurucuk (Atakaş Hatayspor)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor maçını, ev sahibi ekip 6-0 kazandı.

59. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Sol kanattan topla buluşan Davidson, kaleyi çapraz gören noktadan kaleye gönderdiği sert şutta, top kaleci Abdullah Yiğiter'den döndü. Emre Akbaba, kaleciden seken topu ağlara gönderdi: 3-0.

68. dakikada sol kanattan Kahraba ile gelişen atakta Lobjanidze ceza sahasına girer girmez arka direğe ortayı çıkardı. Diouf, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ancak gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

71. dakikada orta alanda gelişen Hatayspor atağında Saint Louis, topu kaleyi çapraz gören noktada bulunan Diouf'a çıkardı. Bu futbolcunun kaleye yüzünü dönüp çektiği şutta, Marafona rahatlıkla topu kontrol etti.

74. dakikada Alanyaspor 4. golünü attı. Novais'in ceza sahası içine gönderdiği uzun pasta Emre Akbaba kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emre Akbaba topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 4-0.

77. dakikada sağ kanattan Candeias'ın ceza sahasına yerden gönderdiği topu arka direkte Oğuz Aydın ayak içiyle filelere gönderdi: 5-0.

80. dakikada Alanyaspor farkı 6'ya çıkardı. Sol kanattan hızlı gelişen Alanyaspor atağında Candeais'ın ceza sahasına çıkardığı ortayı Oğuz Aydın bekletmeden kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından filelerle buluştu: 6-0.

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 6-0 kazandı.



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