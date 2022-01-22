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Futbol: Spor Toto Süper Lig

22.01.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Zorbay Küçük, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Zeffane, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya, Philip, Hafez, Mustafa Eskihellaç, Azubuike, Aabid, Mounir, Dicko

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef (Dk. 45 Atiba), Pjanic, Teixeira, Ghezzal, Kenan Karaman, Batshuayi

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı.

5. dakikada Ghezzal'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, kale sahasının soluna düşen topa Kenan dokunurken, meşin yuvarlak kalece Ertaç'ın üzerine gitti.

11. dakikada sol kanatta hareketlenen Rıdvan'ın penaltı noktasına doğru çıkarttığı topa Teixeira gerilerden gelip vuruşunu yaparken, kaleci Ertaç iyi uzanarak golü önledi.

19. dakikada Pjanic'in pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Rosier'in yerden penaltı noktasının sağına çıkarttığı topa Josef ayak içiyle dokundu. Arka direğe doğru açılan topa Batshuayi kale sahasında hamle yaptı ahcak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

25. dakikada Aabid'in pasıyla ceza sahasının dışında sağ çaprazda topla buluşan Mustafa Eskihellaç, sağ ayağıyla yakın köşeye çok sert bir vuruş yaptı. Bu pozisyonda top üst direkten döndü ve Beşiktaş savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Öte yandan, müsabakanın 6. dakikasında trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor'lu Ahmet Çalık için tribünlerden, "Ahmet ölmedi, kalbimizde yaşıyor." sloganları atıldı.

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