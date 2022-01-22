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Futbol: Spor Toto Süper Lig

22.01.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demir Grup Sivasspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (ilk yarı)

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Deniz Caner Özaral

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Koray Altınay, Cofie, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 16 Kayode), Pedro Henrique, Yatabare

Fenerbahçe: Berke Özer, Nazım Sangare, Serdar Aziz (Dk. 42 Tisserand), Kim Min-Jae, Novak, Crespo, Zajc, İrfan Can Kahveci, Osayi-Samuel, Valencia, Serdar Dursun

Gol: Dk. 18 Zajc (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 15 Koray Altınay (Demir Grup Sivasspor), Dk. 34 Serdar Aziz (Fenerbahçe)

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

5. dakikada sol çaprazda topla buluşan Valencia, ceza sahasına koşu halinde olan Osayi-Samuel'e pasını aktardı. Bu futbolcunun içeriye kestiği top, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

8. dakikada Fenerbahçe sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Zajc'ın şutunda meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.

18. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan ilerleyen Valencia'nın altıpasa doğru yerden sert gönderdiği topa Zajc ayağını koyarak kalecinin yanından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

25. dakikada Sivasspor sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Pedro Henrique'nin ortasına iyi yükselen Kayode'nin kafa vuruşunda top kalenin üstünden az farkla dışarı çıktı.

38. dakikada soldan ceza sahasına inen Osayi-Samuel, pasını boş durumdaki İrfan Can Kahveci'ye verdi. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.

45. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Zajc'ın pasıyla topla buluşan Tisserand'ın vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural son anda topu kornere çeldi.

45+4. dakikada Uğur Çiftçi'nin ceza sahasına ortasında top savunmadan sekerek Cofie'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Berke Özer meşin yuvarlığı son anda kornere çeldi.

Karşılaşmada başka pozisyon olmayınca ilk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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