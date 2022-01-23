Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Sarper Barış Saka, Hakan Yemişken, Mehmet Emin Tuğral

Atakaş Hatayspor: Abdullah Yiğiter, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe, Onur Ergün, Sackey, Burak Öksüz, Lobjanidze, Riberio, Diouf, Saint Louis, Kahraba

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül, Cemali Sertel, Baiano, Selim Ay, Holmen, Boldrin, Sabo, Pohjanpalo, Deniz Hümmet, Alper Potuk

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı.

13. dakikada sol kanattan Riberio'nun kullandığı kornerde, ceza sahası içinde Kahraba'nın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

14. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda savunmaya çarpan top, az farkla direğin yanından kornere gitti.

21. dakikada Alper Potuk'un soldan kullandığı korner sonrası ön direkte Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

35. dakikada Adekugbe'nin sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya Lobjanidze'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



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