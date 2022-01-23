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Futbol: Spor Toto Süper Lig

23.01.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hatayspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Sarper Barış Saka, Hakan Yemişken, Mehmet Emin Tuğral

Atakaş Hatayspor: Abdullah Yiğiter, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe, Onur Ergün, Sackey, Burak Öksüz, Lobjanidze, Riberio, Diouf, Saint Louis, Kahraba (Dk. 46 Kamara)

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül, Cemali Sertel, Baiano, Selim Ay, Holmen, Boldrin (Dk. 46 Yusuf Sarı), Sabo (Dk. 90+2 Dokovic), Pohjanpalo (Dk. 46 Boyd), Deniz Hümmet (Dk. 88 Yala), Alper Potuk (Dk. 82 Umar)

Sarı kart: Dk. 65 Holmen (Çaykur Rizespor) Dk. 84 Onur Ergün, Dk. 90+3 Riberio, 90+5 Adekugbe (Atakaş Hatayspor)

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor karşılaşması, 0-0 eşitlikle tamamlandı.

52. dakikada Saint Louis'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Diouf'a gelen topa kaleci Tarık Çetin uzanarak sahip oldu.

66. dakikada Lobjanidze'nin orta olarak kullandığı serbest vuruşa ceza sahası içinde Riberio'nun kafa şutunda, meşin yuvarlak kaleci Tarık Çetin'de kaldı.

74. dakikada ceza sahası dışından Sabo'nun sert vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

83. dakikada sağ kanatta ceza sahası dışından Lobjanidze'nin sert şutunda, top direğin yanından dışarı çıktı.

90+3. dakikada topla ceza sahasına giren Lobjanidze'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

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