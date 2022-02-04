YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

04.02.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İttifak Holding Konyaspor: 0 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

İttifak Holding Konyaspor: Erten Ersu, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak, Rahmanovic, Amilton, Ahmed Hassan

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Flavio, Traore, Süleymanov, Diabate, Sergio, Umut Nayir

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor maçının ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

20. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Guilherme'nin sol çaprazdan şutunda, kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.

26. dakikada Ahmed Hassan'ın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan vuruşunda top, defanstan döndü.

27. dakikada Adil Demirbağ'ın ceza sahasına yakın noktadan çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayakkabı üretimini artık mevsimler değil moda şekillendiriyorAyakkabı üretimini artık mevsimler değil moda şekillendiriyor
"Ben çaldım" diye paylaşım yapan zanlıya polisten "biz yakaladık" cevabı"Ben çaldım" diye paylaşım yapan zanlıya polisten "biz yakaladık" cevabı
Tunceli'de çatıdan düşen kişi helikopterle hastaneye ulaştırıldıTunceli'de çatıdan düşen kişi helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig

Konya Namaz Vakitleri 4 Şubat Cuma

İmsak
06:22
Sabah
07:45
Öğle
13:09
İkindi
15:58
Akşam
18:23
Yatsı
19:40
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ekonomi onu da vurdu! Sevgilisi yardım edecekti ama...

Ekonomi onu da vurdu! Sevgilisi yardım edecekti ama...

Taytlı kombini rüküş bulundu!

Taytlı kombini rüküş bulundu!

Umre paylaşımı takipçilerini ikiye böldü

Umre paylaşımı takipçilerini ikiye böldü

Arabasının bagajında çıplak adam bulunca şoke oldu

Arabasının bagajında çıplak adam bulunca şoke oldu

Tüm dünyanın kutladığı güne isyan etti! “Yasaklanmalı...”

Tüm dünyanın kutladığı güne isyan etti! “Yasaklanmalı...”

Kıyafeti fazla seksi bulundu! Vatikan’dan kovuldu

Kıyafeti fazla seksi bulundu! Vatikan’dan kovuldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.