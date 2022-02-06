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Futbol: Spor Toto Süper Lig

06.02.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş: 0 - Fraport TAV Antalyaspor: 0

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Osman Gökhan Bilir

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal (Dk. 74 Oğuzhan Özyakup), Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Can Bozdoğan (Dk. 63 Larin), Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan (Dk. 63 Ghezzal), Alex Teixeira (Dk. 73 Josef), Batshuayi (Dk. 83 Güven Yalçın)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Poli (Dk. 85 Hakan Özmert), Fernando, Ndao (Dk. 75 Wright), Fredy (Dk. 85 Bahadır Öztürk), Doğukan Sinik (Dk. 68 Gökdeniz Bayrakdar), Adriano (Dk. 68 Eddine)

Kırmızı kart: Dk. 90+7 Pjanic (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 34 Naldo, Dk. 49 Adriano, Dk. 89 Veysel Sarı, Dk. 90+1 Güray Vural, Dk. 90+1 Boffin (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 64 Ghezzal, Dk. 78 Josef, Dk. 80 Rosier, Dk. 90+1 Güven Yalçın (Beşiktaş)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor 0-0 berabere kaldı.

49. dakikada Fernando'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Ndao'nun vuruşunda, kaleci Ersin topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

69. dakikada Antalyaspor savunmasının orta sahadaki hatalı pasıyla ceza sahasına yönelen Larin'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

80. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortasında Batshuayi'nin topu yere çarptırarak yaptığı kafa vuruşunu Boffin son anda çıkardı. Kaleciden dönen topu Larin röveşatayla tamamlarken, Naldo topun kaleye girmesine izin vermedi.

88. dakikada Ghezzal ceza sahasının sağında rakiplerinden sıyrılıp topu dışarıdan gelene Pjanic'in önüne bıraktı. Siyah-beyazlı oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

Karşılaşma golsüz tamamlandı.

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