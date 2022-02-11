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Futbol: Spor Toto Süper Lig

11.02.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Altay: ​​​​​​​Lis, Tolga Ünlü, Björkander, Murat Akça, Özgür Özkaya, Kappel, Thaciano, Zeki Yıldırım, Kazımcan Karataş, Rodriguez, Deniz Kadah

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Holmen, Selim Ay, Ponck, Cemali Sertel, Yusuf Sarı, Baiano, Boldrin, Bolasie, Fernandes, Pohjanpalo

Sarı kart: Dk. 15 Selim Ay (Çaykur Rizespor)

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasındaki Altay-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın 10. dakikasında sağ kanattan Boldrin'in kullandığı köşe atışında, ceza sahasındaki Pohjanpalo'nun kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği top üstten auta çıktı.

14. dakikada Zeki'nin pasıyla ceza sahası içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Kappel'in şutunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

36. dakikada Kappel'in sağ kanattan yaptığı ortada müsait durumdaki Zeki'nin dokunamadığı topu kaleci Tarık ayaklarıyla uzaklaştırdı.

İlk 45 dakikalık bölüm 0-0 sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
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