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Futbol: Spor Toto Süper Lig

12.02.2022 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GZT Giresunspor: 1 - Fenerbahçe: 2

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Zorbay Küçük, Erdinç Sezertam, Süleyman Özay

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay (Dk. 84 Sergen Piçinciol), Traore (Dk. 60 Muhammed Gümüşkaya), Flavio, Diabate, Sergio (Dk. 60 Balde), Chiquinho, Umut Nayir (Dk. 19 Süleymanov)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Kim Min Jae, Szalai, Sosa, Zajc (Dk. 46 Pelkas), Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Rossi (Dk. 46 Serdar Dursun) (Dk. 58 Berisha), Osayi Samuel (Dk. 87 Burak Kapacak), Valencia (Dk. 90+6 Arda Güler)

Goller: Dk. 2 Chiquinho (GZT Giresunspor), Dk. 30 Valencia, Dk. 53 Pelkas (Fenerbahçe)

Kırmızı Kart: Dk. 82 Perez (GZT Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Szalai, Dk. 77 Altay Bayındır, Dk. 90+4 Mert Hakan Yandaş, Dk. 90+6 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 43 Chiquinho, Dk. 90+6 Zeki Yavru (GZT Giresunspor)

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.

53. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Pelkas, kendi yarı sahasından kaptığı topla Giresunspor ceza sahasına kadar girdi. Meşin yuvarlak, bu oyuncunun vuruşuyla ağlarla buluştu: 1-2

82. dakikada Fenerbahçe kontra atağında Valencia, rakip ceza sahasına girmek isterken Perez tarafından düşürüldü. Hakem, Perez'e kırmızı kart gösterdi.

86. dakikada sol kanattan ev sahibi takımın ceza sahasına giren Osayi Samuel, topu boş pozisyondaki Berisha'ya akardı. Berisha'nın vuruşunda top, az farkla auta gitti.

90+1. dakikada Nazım Sangare'nin uzun pasında topla buluşan Valencia'nın, ileri çıkan kaleci Okan Kocuk'un üzerinden aşırtma vuruşunda top yandan auta gitti.

Karşılaşma, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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