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Futbol: Spor Toto Süper Lig

12.02.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray: 0 - Yukatel Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Stat: Nef

Hakemler: Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, İbrahim Bozbey

Galatasaray: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Anholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Babel, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Gomis

Yukalet Kayserispor: Bilal Bayazit, Onur Bulut, Hosseini, Yıldırım Mert Çetin, Carole, Ramazan Civelek, İbrahim Akdağ, Attamah, Cardoso, Bertolacci, Mustafa Pektemek

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Yukatel Kayserispor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

8. dakikada Babel'in sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Gomis'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

10. dakikada Kerem'in pasıyla topla buluşan Feghouli rakibini şık bir çalımla geçerek kendine pozisyon çıkardı. Bu futbolcu ceza alanına girer girmez sert vurdu ama kaleci Bilal meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı da 0-0 beraberlikle tamamlandı.

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